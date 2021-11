Virgin Tonic : Quel cadeau de Noël offrir selon le signe astro, on vous dit tout !

C'est lundi matin et même si on est que le 15 novembre, il n'est jamais trop tôt pour s'occuper des cadeaux de Noël ! Du moins, c'est ce que pense notre Ginger nationale, alias Madame Irma du Virgin Tonic, la spécialiste de l'astrologie ! Alors que les fêtes de fin d'année débarquent à vitesse grand V, notre chroniqueur préférée a décidé de vous aider à offrir le présent idéal en se fiant à l’astrologie qui, sans être une science exacte, peut vous guider à dénicher le cadeau parfait pour chaque signe du zodiaque ! C'est parti !

On commence avec les Cancers, qui sont plutôt des personnalités gourmandes et rêveuses ! Ainsi, vous pouvez leur offrir une nuit à l'hôtel, un bon repas au restaurant ou encore du linge de maison. Pour les Lions, pensez à une belle pièce de décoration comme une lampe ou une bougie. Les Vierges, quant à eux, sont cultivés et aiment s'ouvrir au monde. Une malle décorative pour lui rappeler les voyages fera largement l'affaire. Ou une jolie montre. Si ce n'est qu'un(e) ami(e), un ensemble d'herbes aromatiques fera largement l'affaire ! Du côté des Scorpions, sachez que c'est le signe le plus sexy du zodiaque. Un pyjama en satin ? Des petits accessoires coquins ? N'hésitez pas avec eux. On continue avec les Verseaux qui sont imprévisibles et apprécient les choses insolites ! Des gadgets ? Un objet technologique ? Ils apprécient la nouveauté ! Quant aux Taureaux, ils aiment la simplicité ! On évite les chaussures à paillettes tendances et on mise plutôt sur une bonne bouteille de bon vin ! Les Béliers, eux, sont intrépides et aiment les surprises. Il leur faudra ainsi un joli bouquet de fleurs sauvages ou une bague en argent. Oui, oui, vous avez bien entendu. Très drôles, les Gémeaux apprécieront un livre humoristique ou un jeu de société. Prenez-en un plutôt fun, c'est préférable. A l'inverse, les Balances sont romantiques, et ils adoreront un joli cadeau comme un porte-plume ou des coupes de champagne. Les Sagittaires préféreront un joli sac afin d'y mettre tout leur "bordel". Un appel au voyage qui fera le plus grand bonheur de ce signe emprunt de liberté. Les Capricornes sont des personnes qui aiment être occupés, pensez alors à leur offrir quelque chose qui les aidera à se relaxer. C'est important ! Enfin, les Poissons aiment la fantaisie, le romantisme et sont très créatifs. Misez sur des objets hors du commun ou qui l'aideront à manifester son originalité !

N'oubliez pas, c'est avant tout le geste qui compte !