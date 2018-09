Virgin Tonic : Quel a été le plus gros échec de toute l'histoire d'Ikea ?

On ne va pas se mentir, on a tous passé des heures à tourner en rond chez Ikea. On tourne, on choisit, on hésite (et on se dispute aussi !). Bref, Ikea, c'est une grande partie de nos vies (et surtout un grand combat quand il faut monter les meubles). Et en parlant de meubles, savez-vous quel a été le plus gros échec d'Ikea ? Lors de la conférence "Democratic Design Days" (qui se tenait à Sydney au début du mois), le patron d'Ikea s'est confié sur ce qui avait le plus foiré. Accrochez-vous. "C'est l'une des pires erreurs dans l'histoire d'Ikea, un incroyable fiasco", a lancé le patron de l'entreprise. Ca promet.

Dans les années 80, une petite équipe basée à Almhult (petite ville près de Stockholm) a réfléchi à un canapé innovant. Jusque là, tout va bien. "C'est l'un de ces moments particuliers où l'on s'écrie 'Eurêka!' et où tout le monde sait autour de la table que c'est sûrement l'une des meilleures idées d'Ikea jamais pensées", explique t-il. Ce fameux canapé, baptisé A.I.R sofa, "propose un revêtement plastique que le client gonfle chez lui pour obtenir un canapé", exlique The Huff Post.

"Quand on a réalisé que chaque foyer possédait un sèche-cheveux, l'idée était que les gens puissent le gonfler rapidement avec", poursuit-il. Oui mais, encore faut-il le gonfler avec de l'air froid... pas de l'air chaud ! Vous vous en doutez, la chaleur fait fondre le plastique... pas si bonne idée que ça ! Alors si un jour l'une de vos idées tombe à l'eau, souvenez-vous de ça : vous au moins, vous n'avez pas conçu un canapé qui fond made in Ikea.