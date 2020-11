Virgin Tonic : Queen, The Beatles... Rockabye Baby transforme les hits rock en berceuses !

On ne va pas se mentir, il arrive qu'endormir ses enfants soit périlleux. On chante, on essaie toutes les berceuses qui nous passent par la tête et malgré toute notre bonne volonté, rien n'y fait. Mais, et si on passait le relais aux plus grands tubes pop / rock ? Justement, Rockabye Baby propose de reprendre des chansons populaires connues de tous mais, en version berçeuse. Résultat, Bohemian Rhapsody signé Queen devient la meilleure berçeuse possible. On vous laisse vous faire une idée :

Queen - Bohemian Rhapsody

Justin Timberlake - Can't Stop The Feeling

Love Story - Taylor Swift

Essayez de ne pas vous endormir avant vos enfants...!