Virgin Tonic : Que perdent toujours les français en automne ?

Cette fois, c'est officiellement terminé : l'été est loin, le soleil aussi. En automne, on perd de nombreuse choses, à commencer par notre bonne humeur et notre bronzage. Mais, il y a nos cheveux aussi. Selon une étude publiée dans le Parisien, nombreux sont les français qui perdent leurs cheveux quand vient l'automne. Evidemment, ce sont les femmes qui le ressentent le plus (même si certaines chanceuses s'en rendent à peine compte). Mais, pourquoi les perd-on ?

D'abord, il faut savoir que la lumière est responsable de la chute des cheveux : l'été, nos cheveux sont exposés au soleil et ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière "stimule nos glandes surrénales, situées juste au-dessus de chacun des deux reins", explique le Parisien. Et selon le dermatologue Pascal Reygagne, "elles produisent alors des hormones masculines qui font tomber nos cheveux". Notez que cette chute est totalement normale. Elle est liée à la saison. Alors, ne paniquez pas ! Et messieurs, si vous perdez vos cheveux, rassurez-vous : ce n'est pas une raison valable pour que votre femme vous quitte.