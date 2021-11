Virgin Tonic : Que manger lorsqu'on vit une rupture amoureuse ?

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix… dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

Vous ou l'un de vos amis êtes en peine de cœur ? On a la solution ! En effet, alors qu'on pense souvent à se goinfrer de glace et de chocolat lorsqu'on est triste, il y a des aliments qui nous permettraient de mieux supporter le chagrin. Ne vous méprenez pas, le chocolat est un bon allié contre la déprime, car il contient du magnésium. Il ne faut toutefois pas en abuser. Très bonne pour l'humeur, la vitamine B6 se trouve en quantité importante dans les bananes, les noisettes ou encore les ananas. Côté légume, vous pouvez vous orienter vers les asperges et les choux de Bruxelles. Assez efficaces, la viande et les œufs contiennent des protéines qui se propagent dans tout le corps pour former des acides aminés, qui sont des régulateurs d’humeur et donc de bons alliés contre les peines de cœur. Enfin, même si on dit souvent que les huîtres ont des propriétés aphrodisiaques, elles sont également riches en Oméga-3, qui permet d’équilibrer le système nerveux. Autant d'aliments qui devraient donc vous permettre de refaire surface après une période de déprime. Courage !