Virgin Tonic : Que font les hommes pour impressionner les femmes lors d'un premier rendez-vous ?

Les premiers rendez-vous, c'est toujours stressant. Clairement, il y a toujours un moment où l'on se sent comme dans une série policière, au moment d'un interrogatoire - et ce, que l'on soit homme ou femme. Mais heureusement, quand le premier date se déroule au restaurant, il y au moins la nourriture pour nous détendre ! Et mesdames, vous avez peut-être déjà pu remarquer que les hommes mangeaient plus que vous au restaurant. On vous rassure, c'est une "stratégie" pour vous séduire !

Selon une étude menée aux Etats-Unis, les hommes auraient tendance à manger plus au restaurant. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils veulent attirer l'attention de la femme qui les accompagne. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs de l'Université de Cornell ont analysé le comportement de 150 clients d'un restaurant italien proposant un buffet à volonté. A la fin du repas, tous ont été interrogés quant à leur faim. Si les hommes mangent plus, les femmes, elles, ne changent pas leurs habitudes. Alors mesdames, s'il enchaîne les assiettes, sachez que c'est bon signe ! Par contre, pas la peine de se goinfre. Après, vous allez souffrir à la salle de sport...!