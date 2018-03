Virgin Tonic : Que font certains français en faisant l'amour ?

Vous le savez, dans le Virgin Tonic, on aime vous partager des chiffres et des sondages. Quand on se penche pas sur les noms les plus portés par les maires de France (parce que oui, c'est important), on s'intéresse aux couples. Et la question du jour est la suivante : que font 40% des français alors qu'ils font l'amour ?

Avant tout, non, ils ne sont pas au téléphone - encore heureux, d'ailleurs. On vous l'accorde, il ne reste pas beaucoup d'options. Vous serez donc ravis d'apprendre que selon un sondage, près de 40% des français feraient la cuisine alors qu'ils font l'amour. Traduction, le fait de cuisiner est, visiblement, un aphrodisiaque. Ca vous change la vie de le savoir, hein ?!