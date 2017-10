Virgin Tonic : Que fait 1 français sur 4 pendant la pub ?

Depuis lundi et cela jusqu'à demain, Camille Combal vous offre 10 000 euros cash, et vous n'avez (presque) rien à faire ! Si l'on vous conseille d'être à l'écoute en attendant la tombée du signal, toute l'équipe vous offre une poignet d'infos pratiques et insolites tous les matins. On se demande alors : faites-vous partie des 25% des français à faire cela pendant la pub ? On ne parle pas de faire la vaisselle, ni d'aller au petit coin... Mais sachez que 1 français sur 4 regarde les publicités pendant la pub !

Alors que la grande majorité profite de faire tout le nécessaire avant un film, une série ou une émission, 1 français sur 4 regarde les pubs ! En d'autres termes, 25% des français se la coulent douce pendant la pub et ne ratent pas une minute de la pub elle-même ! Et vous ?