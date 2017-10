Virgin Tonic : Que fait 1 français sur 10 en rentrant du travail ?

Toute cette semaine, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic vous offrent une semaine exceptionnelle ! La ligne rouge est ouverte et du 23 au 27 octobre, tentez votre chance de gagner 10 000 euros cash ! Si le signal vient de tomber ce matin faisant de David le troisième gagnant de la semaine, ne désespérez pas ! Et en attendant, on se demande : sauriez-vous deviner ce que fait 1 français sur 10 en rentrant du travail ?

Sachez que 15% des français se ruent sur leur pijama dès qu'ils arrivent à la maison ! En effet, 15% se précipitent dès le retour à la maison, pour enfiler leur pijama tout de suite après être rentré, sans avoir pris de douche. D'ailleurs, sachez qu' 1 français sur 5 ne prend pas de douche tous les jours et donnent aux français une réputation un peu négligée sur l'hygiène !