Virgin Tonic : Que faire pour que votre enfant réussisse dans la vie ?

Si vous avez des enfants, alors vous avez probablement déjà réfléchi à son avenir. Mais, avant de penser à ses études, au lycée ou même à la fac, il y a une étape cruciale à ne surtout pas rater : l'entrée en crèche - et Dieu sait que c'est compliqué. On ne va pas se mentir, les places en crèche sont tellement chères que le plus souvent, on est bien content qu'il y en ait une qui se libère. Sauf que visiblement, c'est la crèche qui détermine la réussite de votre enfant. On vous explique :

Sachez que selon une étude, plus les parents s’investissent tôt dans la scolarité de leurs enfants plus ils ont envie de réussir à l’école. Traduction, plus vous mettrez les moyens tôt, plus votre enfant ira loin à l'école. Alors si comme Meghan Markle et le prince Harry, vous venez d'avoir un enfant, vous savez ce qu'il vous reste à faire !