Virgin Tonic : Que faire pour prendre plus de plaisir au lit ?

Vous êtes en couple et vous voulez pimenter un peu votre vie sexuelle ? Ou alors, vous voulez simplement vous assurez d'atteindre l'orgasme à tous les coups ? On comprend. Et justement dans le Virgin Tonic ce matin, on a le petit tips dont vous aviez besoin. D'abord, sachez que pour le trouver, on a parcouru les pages de Femme Actuelle. Ensuite, sachez que vous n'êtes absolument pas prêt(e) pour ce qui vous attend.

On dit souvent que garder ses chaussettes est un tue-l'amour. Et on ne va pas se mentir, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Par contre, sachez que les garder vous rend plus à l'aise et que de cefait, vous avez plus de chance d'atteindre l'orgasme ! Parce que clairement, il n'y a rien de pire que d'avoir les pieds gelés. Et puis, si vous êtes en couple depuis un moment déjà, alors garder ses chaussettes reste une étape à franchir dans le domaine de l'intimité !