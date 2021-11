Virgin Tonic : Que faire à manger à votre moitié selon son signe astrologique ?

Pour certains, manger est un réel plaisir. Pour d'autres, une simple formalité. Comme l'on dit souvent, "il faut manger pour vivre et non vivre pour manger". Néanmoins, il semblerait que les signes astrologiques influencent fortement notre rapport à la nourriture. Du moins, c'est ce que Ginger a décidé de nous prouver dans sa chronique matinale du Virgin Tonic. Quels aliments favoriser ? Quels aliments éviter ? Que préparer à votre moitié selon son signe, on vous dit TOUT, et ça risque de vous étonner ! Attention tout de même, ne prenez pas ce que l'on dit pour "argent comptant". En effet, même si votre signe solaire est très important, vos planètes ont également un impact non négligeable. Par exemple, un cancer avec trois planètes en vierge aura plus tendance à être influencé par ce second signe que par le premier. Ca c'est dit !

Pour les cancers, misez TOUT sur le dessert ! Signe gourmand par excellence, le cancer apprécie le sucre et tout ce qui s'y rapporte.

Il va falloir casser la tirelire ! Homard, caviar, truffes… Les lions adorent les produits de luxe ! Même si on précise qu'il ne faudra pas dépenser une fortune tous les jours, il est recommandé de ne pas faire le radin avec ce signe astrologique.

Cuisinez sain et diététique ! Les vierges n'apprécient pas vraiment les plats avec du gras à l'intérieur. Il leur faudra avant tout des repas équilibrés qui seront bons pour la santé.

Il faudra des plats chaleureux, nourrissant ! Les taureaux apprécient particulièrement les quiches et les tartes. Toutefois, il faudra toujours privilégier les produits frais !

La nourriture n'est pas réellement leur délire. Vous pourrez par exemple varier les plaisirs en mangeant sur votre partenaire. Un acte qui peut s'avérer beaucoup plus sensuel que prévu… si vous utilisez les bons aliments !

Pour les poissons, pas de pression particulière. C'est les plats cuisinés avec amour qui priment avant tout ! Il vous faudra mettre les meilleurs intentions derrière vos plats pour séduire ce signe astrologique.

C'est LE signe qui expérimente ! Cuisine du monde, moléculaire, changement de recettes ? Les verseaux adorent faire la cuisine et essayer de nouvelles choses, alors n'hésitez pas à innover !

De tous les signes du zodiaque, le Capricorne est celui qui prend le moins de plaisir à manger. Avec lui, ne vous prenez pas la tête et miser sur un autre geste que la nourriture.

C'est LE gros mangeur du zodiaque ! Charcuterie, plats salés, sucrés, rien ne lui échappe ! Avec lui, misez sur la quantité plus que la qualité ! D'ailleurs, on oublie pas la boisson pour faire descendre tout ça !

C'est le signe qui aime le raffinement et les belles choses ! A cette occasion, misez sur un endroit raffiné, chaleureux et élégant pour faire plaisir à votre moitié de signe balance.

Les gémeaux adorent grignoter ! Pour eux, pas besoin de se prendre la tête puisque la quantité n'est pas vraiment importante ! Misez par exemple sur un apéro dinatoire pour séduire, à coup-sûr, ce signe astrologique !

Il mange bien, il mange vite, il mange beaucoup ! Pour les béliers, la nourriture est avant tout un carburant qui lui permet de se donner à fond dans sa vie de tous les jours ! Alors avec lui, n'hésitez pas à miser sur des repas copieux et chaleureux qui lui permettront de subvenir à tous ses besoins !