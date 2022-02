Virgin Tonic : Quand votre équipe gagne, la nourriture aurait meilleur goût

Si vous êtes du genre à ne manquer aucun match, si vous soutenez votre équipe avec une conviction inébranlable, alors peut-être que cette étude vous parlera. Tenez-vous bien, selon la science, la nourriture que vous consommez en soutenant votre équipe favorite peut vous sembler meilleure si... celle-ci est en train de gagner. Du moins, c'est ce qu'ont avancé des chercheurs en 2015.

"Robin Dando, professeur des sciences de l’alimentation à l’Université de Cornell aux États-Unis, et son équipe ont fait cette découverte en distribuant des glaces aux supporters de hockey universitaire durant toute une saison", explique le média Slate. «Lorsque nous avons examiné leurs réactions aux différentes saveurs, elles avaient un goût plus sucré et moins acide lorsque leur équipe gagnait, et l’effet inverse en cas d'échec», a ainsi expliqué le scientifique à la chaîne CNN.

Mais alors, pourquoi le goût semble t-il changé ? «Si vous êtes vraiment de bonne humeur, il en faut moins pour vous satisfaire et donc quelque chose d'identique pourrait avoir un meilleur goût parce que votre niveau de référence est un peu plus élevé.», poursuit-il. Et ce n'est pas tout ! Une victoire de votre équipe favorite vous aidera à vous sentir plus à l'aise avec ceux qui vous entourent.

Votre équipe peut changer le goût

Alors, vous êtes d'accord ?