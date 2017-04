De quoi faire vaciller au supermarché, où on a tous ces petites habitudes ! En effet, alors que Michèle Meunier passe à la caisse d'Auchan Dardilly à Lyon, elle a dû être un peu choquée par le montant de la facture. Lyon Mag nous apprend en effet que l'ordinateur a affiché 1,4 milliard d'euros de courses pour la retraitée de l'immobilier ! Pourtant, Michèle n'a pas fait spécialement de folies. En fait, il s'agit d'une erreur informatique sur des produits mal enregistrés dans le système...

Par exemple, la boîte de macarons est à 4 millions d'euros pièce et Michèle en a 16 dans son caddie. Même chose pour le saucisson qui fait gonfler la facture. Heureusement pour Michèle, la facture a été modifiée et le prix est devenu nettement plus raisonnable soit 84,45 euros (le panier de courses moyen est lui à ce prix). Le soulagement a dû être très grand...