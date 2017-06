Virgin Tonic : Quand une proprio loue son propre appart sur Airbnb pour coincer son locataire escroc

Elle l'a bien eu ! Remarquant que son locataire sous-louait son appartement régulièrement sur Airbnb malgré son désaccord, la propriétaire Montse Pérez a décidé de lui jouer un tour... La voilà qui se fait passer pour une touriste désirant louer un appartement à Barcelone et qui loue son propre bien via la plateforme ! Une fois sur place, elle fait changer toutes les serrures afin d 'empêcher son locataire de revenir... Parce que depuis la signature du bail, le locataire de 26 ans ne lui donnait plus aucune nouvelle. Après quelques visites sur place, Montse s'est rendue compte qu'il ne vivait même pas là ! En fait, il sous-louait l'appartement à des touristes malgré une clause dans le contrat de bail interdisant la sous-location à des fins touristiques... Ce qui n'est pas le cas pour cette maison à louer sur Airbnb se trouvant à 6km du volcan le plus actif du monde.

Le jeune homme n'hésitait pas à demander le prix fort sur Airbnb ! Sous-louant le bien entre 200 et 250 euros la nuit, il s'en sortait très bien alors qu'il avait un loyer mensuel de 950 euros. La propriétaire a d'abord contacté Airbnb pour signaler le problème mais la plateforme a écarté toute responsabilité. L'escroc, membre de tout un réseau frauduleux, a lui changé plusieurs fois de profils Airbnb, qui prévoit un mouchard prévenant les proprios si un locataire est trop bruyant. Malgré des recherches de la part de la mairie de Barcelone, le russo-chilien est toujours introuvable...