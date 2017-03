Virgin Tonic : Quand une princesse de Dubaï offre 1 million de dollars à un village savoyard !

Un don pour le moins inattendu, comme les 10 000 euros cash de Virgin Tonic ! Une princesse de Dubaï, résidant la moitié de l'année à Excenevex en Haute-Savoie, vient d'offrir un million de dollars au village de 1200 habitants afin de réaliser un parc de jeux pour enfants révèle Le Dauphiné. Evidemment, le conseil municipal a accepté ce cadeau et le transfert de la somme serait en cours selon le maire Pierre Fillon. La princesse Latifa Bint Maktoum, propriétaire du Château des Roches, où elle passe la moitié de l'année aurait fait la proposition l'année dernière : "La princesse, qui est parfaitement francophone et très francophile, a une petite fille et souhaite qu'elle puisse jouer avec les enfants du village". Excenevex a déjà un parc à jeux mais sur "la plus grande de sable fin de tout le lac Léman, mais quand on vient de Dubaï, le sable, on n'aime pas beaucoup".

Pas de parc sur le sable mais sur l'herbe, au bord du lac Léman ! Selon la volonté de la princesse, le lieu sera ouvert au public et aura une vocation de création culturelle (en plus d'être un lieu d'accueil pour les enfants évidemment). La princesse, fille du vice-président des Émirats arabes unis, est une artiste et a à Dubaï une galerie de soutien à la création selon les informations de la mairie d'Excenevex.