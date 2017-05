Virgin Tonic : Quand une nageuse explose le record du monde du 50m brasse... en crawl !

On vous parlait il y a quelques temps de ce passager de montagnes russes qui rentrait en collision avec un pigeon, voici l'histoire de notre championne du jour Virgin Tonic ! La nageuse française Anna Santamans a effectivement pulvérisé le record du monde du 50m brasse avec un chrono de 24''91, la semaine dernière à Schiltigheim lors des Championnats de France de natation. Mais voilà, problème ! Ce record ne sera jamais homologué puisque la Française a nagé le crawl et non pas la brasse...

[INSOLITE] Natation - Championnats de France : Santamans nage le crawl... sur le 50m brasse ! ????https://t.co/LG8GlI1AZ6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 25, 2017

Mais attention, ce n'est pas du tout une grosse erreur de sa part comme pour ce garde qui a manqué de tuer la Reine d'Angleterre. En fait, Anna Santamans voulait profiter de l'épreuve des Championnats de France afin de se préparer au mieux pour les Championnats du monde ! Pas bête puisque la nageuse s'est qualifiée pour les Mondiaux de Budapest en gagnant le 50m nage libre la veille. Elle a ainsi expliqué qu'elle veut maintenant "répéter un maximum de 50, pour nager le plus vite possible dès le matin et préparer les séries qui risquent d'être relevées." On lui souhaite bonne chance.