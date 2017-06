Virgin Tonic : Quand une mamie demande aux internautes de l'aider à choisir sa robe de mariage

La robe de mariée est l'un des éléments les plus importants d'une future mariée en plein préparatifs. Le jour de son mariage, il faut briller de mille feux et être la plus belle ! Sylvia Martin, australienne et mamie cool de 93 ans a bien compris les enjeux de ce jour. Si on a pas toutes la chance de voir un court-métrage au cinéma en guide de demande en mariage, on peut toutes avoir la plus belle robe de mariée possible. Alors qu'elle hésitait entre quatre différentes robes pour son grand jour, Birdness, la boutique dans laquelle Sylvia s'est rendue a publié l'histoire touchante sur sa page facebook.

Sylvia s'est rendue dans la boutique afin de chercher une robe pour son mariage avec Franck. Ce dernier lui a fait sans cesse des demandes en mariage depuis 20 ans, qu'elle a toujours refusé pour ne pas changer de nom et manquer de respect à son mari décédé. Après s'être remise d'une maladie et avoir demandé à Franck d'emménager à Canberra avec elle, Sylvia a appris que l'on pouvait garder son nom de famille après s'être mariée, et a enfin acceptée la proposition de mariage de Franck. Une belle histoire qui s'est ponctuée par la future mariée allant chercher sa robe dans cette petite boutique et a demandé de l'aide aux internautes pour pouvoir la choisir. D'après le site Canberratimes, Sylvia aurait opté pour la robe C mais a également acheté la D pour la mettre lors d'une autre occasion.