Virgin Tonic : Quand une fac chinoise lutte contre l'absentéisme

Etre nostalgique de la fac, on sait tous ce que c'est : A cette époque, personne ne faisait attention tant les amphis étaient pleins. On allait et on venait comme on le voulait - s'autorisant même à ne pas se présenter en cours. Mais pour réussir à la fac, il faut être assidu. Et ça, en Chine, on l'a bien compris. Résultat, une fac chinoise a décidé de mettre la technologie au service de la lutte contre l'absentéisme. Là-bas, on a carrément opté pour la reconnaissance faciale.

Pour éviter de se présenter en cours, pour gagner quelques heures de sommeil ou même pour s'offrir une journée entre potes, certains étudiants n'hésitent pas à demander à leurs amis de prendre leur place. Mais maintenant, dans cette fameuse fac chinoise, c'est impossible ! A peine installés, les étudiants sont passés au crible - enfin, leur visage est passé au crible. Résultat, ils sont bien obligés de se présenter eux-mêmes ! On doit cette technologie à SenseTime et ça ferait presque peur. Et puisqu'on parle de la Chine, saviez-vous que là-bas, il existe des garderies pour hommes ? Non ? On vous aura appris un truc dans ce cas !