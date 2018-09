Virgin Tonic : Quand une candidate du Bachelor Vietnam déclare sa flamme à une autre prétendante en direct !

Cette émission, vous la connaissez forcément : le Bachelor passe dans tous les pays, dans toutes les langues. Et ce matin, dans le Virgin Tonic, on vous emmène au Viêtnam, là où deux candidates ont créé la surprise en se déclarant mutuellement leur flamme en plein direct. « Je suis venue dans cette compétition pour chercher l’amour et je l’ai trouvé. Mais ce n’est pas avec toi », a déclaré Minh Thu (une candidate) à Nguyen Quoc Trung, le Bachelor. Après ça, la jeune femme a demandé à Truc Nhu (la candidate qui était son coup de coeur) de bien vouloir "rentrer" avec elle, explique Vanity Fair.

« Je voulais vraiment apprendre à te connaître car tu es quelqu’un qui me fait sentir spéciale et je n’ai pas ressenti cela depuis très longtemps », lui a t-elle ensuite déclaré. On aurait pu assister à une belle histoire mais il semblerait que Truc Nhu ait changé d'avis : "Après avoir parlé avec [le bachelor] j’ai changé d’avis. J’ai décidé de reprendre la rose et de continuer l’aventure", a t-elle expliqué. Dommage, on y croiyait !