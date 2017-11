Vous le savez peut-être mais en ce moment, le Paris Rolex Masters se tient à Bercy. Un tel évènement demande de nombreuses mesures de sécurité et évidemment, quelques vigiles étaient réquisitionnés. Mais l'un d'eux a (un peu) trop bien fait son travail et c'est Rafael Nadal qui en a fait les frais. Pour rappel, Nadal est un champion que l'on ne présente plus : numéro 1 mondial, il peut se vanter d'avoir gagné 10 fois Roland-Garros. Mais visiblement, ce n'est pas assez pour se passer d'un badge !

Gagner 10 Roland Garros ne donne aucun passe droit..????????

"Bercy Live" à voir à 14H40 sur CANAL+SPORT ???? #SportReporter pic.twitter.com/hkowErtviO

— Sport Reporter (@Sport__Reporter) 5 novembre 2017

Dans un extrait de "Live Bercy" (diffusé sur Canal +), on peut voir le champion se faire contrôler par un vigile. Alors qu'il se rendait aux courts d'entraînement, Rafael Nadal a été arrêté par un vigile (il n'avait pas son badge sur lui, précisons-le). "Who Are You ?", lui a demandé l'agent. Un peu surpris, le champion a donné son nom et heureusement, le vigile a fini par le reconnaître. Visiblement, ça arrive aux meilleurs ! D'ailleurs, cette histoire nous rappelle ce jour où la chanteuse qui ouvrait pour les Fifth Harmony s'est fait sortir de scène par un vigile...