Virgin Tonic : Quand un vigile confond Becky G avec une fan et qu'il la sort de scène (VIDEO)

Les Fifth Harmony sont actuellement en tournée et récemment, elles ont fait escale en Argentine. Les quatre chanteuses faisaient le show sur scène et visiblement, tout se passait bien...jusqu'à ce que l'un des vigiles fasse une erreur monumentale. Croyez-le ou non, ce dernier a confondu Becky G (la chanteuse qui s'était chargée de la première partie) avec une fan et n'a pas hésité à la sortir de scène.

Security thought Becky G was a fan. pic.twitter.com/hSGoXQ2fMH — Lauren Jauregui (@LaurenJaureglo) 3 octobre 2017

Now you know I'm your number one fan @dinahjane97 ❤???????????????? — Becky G. (@iambeckyg) 3 octobre 2017

Les Fifth Harmony étaient en pleine performance, interprétant “All in My Head (Flex)” quand Becky G a fait son apparition sur scène. Ni une ni deux, l'un des vigiles s'est précipité sur elle, la tirant vers les backstages. Intriguées, les Fifth Harmony ont poursuivi leur concert mais l'une des chanteuses a fini par aller la chercher pour mieux la ramener au coeur de la scène, devant la foule. Prenant cet incident avec humour, Becky G twittera plus tard "Dinah Jane, tu sais que je suis ta première fan". Comme quoi, il faut savoir rire de tout ! Si les Fifth Harmony ont signé l'un des titres les plus mentionnés sur Twitter cet été, elles n'ont pas fini de susciter l'intérêt des internautes !