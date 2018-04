Virgin Tonic : Quand un suporter laisse un message génial à ses voisins avant OM/Salzbourg

Il faut être prêt ! Dans trois jours, la demi-finale tant attendue par les supporters de l'OM et de Slazbourg aura lieu et ça, c'est un match qui ne se rate pas. Alors pour s'assurer de ne pas être dérangé (mais surtout, pour ne pas se faire pourrir par ses voisins), ce supporter a rédigé la lettre la plus géniale qui soit - avant de la publier sur Twitter :

Bonjour à tous ceux qui vont vibrer au rythme de l'Olympique de Marseille cette semaine....

Quelle fin de saison excitante c'est pour ça qu'on aime le football et surtout l'OM...

Gloire à l'Olympique magnifique #ForzaOM

— FADA2LOM (@FADA2LOM) 23 avril 2018

"Vous savez mon amour fou pour l'OM. Un amour que je partage depuis maintenant 20 ans.", ecrit-il d'abord. Ensuite, il ajoute : "L'OM étant le seul club Français en lice et représentant un enjeu capital pour le foot français". Et le plus beau, c'est qu'il a invité ses voisins : "Je vous invite dans mon salon à venir crier et supporter l'OM. Ne vous inquiétez pas, il y aura à boire et à manger et c'est moi qui paierai tout." On vous invite à lire la lettre en son intégralité parce que franchement, elle vaut le détour. Bon, lui n'a pas écrit de chanson pour son club mais il a déjà mis la barre haut !