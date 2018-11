Virgin Tonic : Quand un sexagénaire exige que son âge soit réduit de 20 ans !

Ce matin, direction les Pays-Bas pour le Virgin Tonic ! On vous raconte l'histoire de Emile Ratelband, un Néerlandais de 69 ans. S'estimant discriminé au travail et en amour, ce dernier a demandé à la justice de lui retirer deux décennies. "L’homme veut que sa date de naissance soit modifiée dans son passeport, passant du 11 mars 1949 au 11 mars 1969", raconte le 20 minutes : « Je me sens jeune, je suis affûté, et je veux que ceci soit reconnu légalement car je me sens abusé, lésé et discriminé par mon âge », déclare ainsi Emile.

Emile est père de famille (célibataire) et surtout, il est coach sportif. Pour lui, demander une réduction de son âge est une demande "légitime", comme c'est le cas pour les personnes unisexe. "Nous avons même le droit de changer de nom. Alors pourquoi ne pas avoir le droit de changer d’âge ?", s'interroge t-il. Biologiquement, après examen, l'âge d'Emile serait de 40/45 ans. Obtiendra t-il gain de cause ? Réponse d'ici quatre semaines, lorsque la justice rendra son jugement.