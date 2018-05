On ne va pas se mentir : c'est plus facile de retenir les paroles d'un titre de Damso ou de Nekfeu plutôt que d'apprendre une leçon sur le carré de l'hypoténuse - d'ailleurs, qui se souvient de cette fichue formule ? Pour mieux enseigner à ses élèves mais surtout, pour qu'ils aient envie d'apprendre, un professeur à eu l'idée du siècle : rapper ses cours.

L'an dernier, ce prof pas comme les autres, avait déjà posté une vidéo : freestyle sur le théorème de Pythagore avec, en bonus, l'instru de Tout le Monde s'en Fout par Sofiane. « J’avais fait ce rap sans réelles prétentions pédagogiques. » a t-il éxpliqué à AJ+ « C’était juste pour prouver aux petits qu’on pouvait faire du rap, faire du bon son sans parler de drogue, sans parler de guns, sans parler de meufs. ». Aujourd'hui, il réitère avec un nouveau rap, sur les statistiques. Et en plus, Kery James en personne l'a rejoint : « Ça m’a rappelé à quel point on s’était éloigné de notre mission de rappeur et à quel point le rap était devenu n’importe quoi. », a raconté le rppeur. Franchement, on est tellement fan que l'on prie pour une chose : qu'il fasse tout le programme comme ça.