Virgin Tonic : Quand un prof de français fait rapper ses élèves sur du Victor Hugo

Vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques semaines, le Virgin Tonic vous parlait de cette prof qui, pour faire comprendre les règles d'orthographe à ses élèves, s'était inspirée de MBappé. Parce qu'aujourd'hui, pour intéresser les élèves, mieux vaut puiser dans leurs références. Et justement, c'est ce qu'a fait un prof de français : pour faire lire un poème signé Victor Hugo à ses élèves, ce dernier à eu l'idée de le rapper. Sur Twitter, il a partagé son tips :

Ce matin, j’ai fait lire un texte de rappeur engagé à mes 3è en rythme sur une instru de Hip Hop : de nbx volontaires ont levé la main !

A la fin de leur performance, je leur ai dit qu’ils venaient de rapper le poème «Bêtise de la guerre» de Victor Hugo, 1872 !#InstantPoétique pic.twitter.com/xZLbEbaxlD

— Robert Delord (@RobDelord) 24 septembre 2018

"A la base, c'est juste un prof en recherche de petits trucs pour motiver ses élèves", a expliqué le professeur au HuffPost. "Je suis arrivé en cours et j'ai distribué à chacun un texte avec 'Bêtise de la guerre' écrit en style graffiti. Je leur ai expliqué qu'il s'agissait du texte d'un rappeur: 'Je n'ai plus son nom, mais j'ai l'instru qui va avec'". Quand il y repense, le professeur se dit que "c'était quitte ou double". Et clairement, il a tout gagné !