Virgin Tonic : Quand un politique américain publie des onglets de site porno

Donald Trump n'est pas le seul à faire les frais de Twitter ! La semaine dernière, Ramon Perez a publié sur son compte Twitter une capture d’écran dont il aurait dû se passer. Apparemment inoffensive, on peut y voir un article Wikipédia sur le mécanisme de compensation administratif des accidents de voiture à Porto Rico. Sauf qu'en y regardant de plus près, on y voit d'autres onglets ouverts dans la barre de recherche aux noms plus qu'évocateurs... "Teen", "Milf", "Young", "Brunette", "Candy" et "submitted", ces appellations ne laissent pas la place au doute, il s'agit bien de recherches pornographiques ! Surtout que plusieurs des termes font référence à du contenu juvénile polémique ("Candy", "Young", "Teen").

Ramon Perez a déclaré depuis se sentir "honteux" et "désolé" à ABC avant d'expliquer "Un ami m’a envoyé cette capture d’écran avec l’information que je recherchais. J’ai utilisé l’image pour en faire des copies. Je n’ai pas vu les onglets en haut (…) si quelqu’un est à blâmer c’est moi". Une histoire qui nous fait penser à une autre sur du porno diffusé par erreur dans des supermarchés.