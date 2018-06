Virgin Tonic : Quand un plombier recycle l'eau de sa douche dans ses WC

Ce matin, on vous parle de Sidi Drici, un plombier qui, dans une vidéo, s'est adressé au président Macron dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle défend le projet écomonique mais aussi écologique du jeune homme, elle a été visionnée 50 000 fois. Résultat, le plombier fondateur de DSM (entreprise de plomberie, chauffage, électricité) mais aussi créateur de la pépinière d’entreprises DSM Evolution (à Rubelles) pourrait être reçu à l'Elysée bientôt. «A force de déboucher les WC, je me suis dit que ce n’était plus possible de les raccorder au réseau d’eau potable», a t-il expliqué dans les colonnes du Parisien. «Trois chasses tirées, soit 27 litres, consomment plus qu’une douche de 25 litres». Ca fait réfléchir.

Pour économiser l'eau, "il installe un réservoir d’eau sous une baignoire ou derrière une douche. A l’intérieur, une pompe qui filtre l’eau usée en retenant les cheveux, les dépôts de savon avant de remplir la chasse d’eau des WC", détaille le Parisien. Et cette installation a été testée (et approuvée ) par près de 21 pavillons. En plus d'être écologique, ce système est aussi économique : il diviserait la facture par deux. Alors, vous n'avez pas envie d'essayer ?