Virgin Tonic : Quand un patron offre 20 voitures de fonction à ses salariés

Non, les patrons ne sont pas tous des requins obsédés par l'argent et les bénéfices. Dans le Virgin Tonic, on vous en parle d'ailleurs souvent : souvenez-vous, on avait évoqué ce patron qui avait clairement mérité la palme de meilleur du monde ! Aujourd'hui, on vous emmène à Montluçon, là où un restaurateur a décidé d'offrir près de 20 voitures de fonction à ses salariés. "Mélitan Bruni veut leur offrir la possibilité d'avoir un véhicule de fonction pour faciliter leur mobilité et s'assurer de leur fidélité à l'entreprise", explique France Info.

"La première motivation c’était d’offrir une solution de mobilité au personnel pour venir travailler, la deuxième c’était de récompenser les collaborateurs pour leur travail et la troisième de les fidéliser à leurs postes au sein de notre entreprise", raconte le restarateur. Il a ainsi commandé 20 véhicules d'une valeur de 200 000 euros. Ces derniers ont été "proposés à tous les salariés en cdi à temps complet, de la serveuse, en passant par le barman ou la plonge". L'idée est de fidéliser ses employés : "On observait quand même un problème de mobilité, les voitures pour les collaborateurs représentaient une charge importante surtout les coûts d’entretien", a t-il précisé.

Ah, si tous les patrons étaient comme lui !