Virgin Tonic : Quand un automobiliste se fait flasher à 914 km/h en Belgique

On ne le dira jamais assez, il faut faire attention sur la route. Et notamment à sa vitesse. Ca, un automobiliste luxembourgeois l'a appris à ses dépends, après avoir reçu une amende on ne peut plus étonnante : croyez-le ou non, l'automobiliste s'est fait flasher à 914 km/h, soit à une vitesse retenue de 859 km/h. Du moins, selon le document officiel. "Le conducteur avait été flashé près de la commune d’Auderghem en Belgique. Il a reçu une citation à comparaître pour cette vitesse improbable et a payé l’amende", relaie le 20 minutes.

Sachant que le record de vitesse retenu est de 447 km/h en 2017, on a tout de même un peu de mal à croire qu'une voiture ait pu être flashée à une telle vitesse. Notez même que "Le record de vitesse du TGV est de 574 km/h – toujours moins que la vitesse relevée par les forces de l’ordre". Voilà pourquoi l'automobiliste et ses avocats luttent pour que la police reconnaisse son erreur. Reste à savoir s'il obtiendront gain de cause.