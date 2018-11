Virgin Tonic : Quand un maire se fait flasher sans permis et... à 130km/h au lieu de 80

Ce matin, on vous emmène dans le Vaucluse et plus précisément à Thor. Là-bas, le maire a connu une petite mésaventure en se faisant flasher à 130 km/h au lieu de 80. Alors on vous l'accorde, cela ne serait qu'un petit aléa s'il... avait eu son permis. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'il roulait sans autorisation depuis près de 10 ans.

Maire de Thor (ville de 8000 habitants dans le Vaucluse) depuis 2004, Yves Bayon de Noyer devra maintenant s'expliquer avec la justice en mars 2019. Qu'en sera t-il du jugement ? Patience. Toujours est-il qu'en avril dernier, "le maire de Camaret, Philippe de Beauregard, avait été condamné par le TGI de Carpentras à 700 euros d'amende pour avoir conduit sans permis et ce, pendant trois ans", comme le souligne La Provence. Alors, attention sur les routes !