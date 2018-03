Virgin Tonic : Quand un kiné oublie sa patiente de 86 ans dans son cabinet

C'est une mésaventure dont la vieille date se serait bien passée. Mardi dernier, alors qu'elle avait rendez-vous avec son kinésithérapeute, cette dernière s'est retrouvée enfermée. "Je n'ai pas vérifié s'il restait quelqu'un, c'est vrai.", a reconnu plus tard le spécialiste dans les colonnes de la Voix du Nord. "C'est la première fois que cela m'arrive en trente ans. C'est regrettable, mais c'est un concours de circonstances", a t-il expliqué. "D'habitude, la dame s'en va d'elle-même quand la séance est terminée mais, là, elle s'est endormie sur la table." De son côté, le fils de la patiente s'est inquiété. Alors qu'elle aurait dû être rentrée à 20h, sa mère n'était toujours pas là à 20h30.

"On m'a dit qu'elle n'était plus là", raconte t-il alors qu'il est "allé frapper à la porte du cabinet". Evidemment, il est allé signaler la disparition de sa mère à la police. Sauf qu'à 22 heures, elle l'a appelée. "Elle a réussi à ouvrir une fenêtre, a t-il expliqué. "Une voiture s'est arrêtée et un collaborateur du kiné a été prévenu. Il l'a ramenée à la maison." Plus de peur que de mal, donc. Mais le fils de la patiente oubliée ne compte pas se contenter des excuses du kiné. Il a déposé une main courante, expliquant que sa mère avait été laissée seule dans le noir : "Elle est diabétique et elle fait de l'hypertension, elle n'avait ni mangé ni pris ses médicaments".