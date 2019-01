Virgin Tonic : Quand un enfant vole la carte de crédit de sa mère et dépense 1200 dollars sur Fortnite

Vous savez ce que l'on dit dans le Virgin Tonic, "Les enfants sont formidables !" - d'accord, on doit surtout cette citation culte à Jacques Martin. Mais quand on a appris qu'un enfant avait volé la carte bleue de sa mère pour s'offrir des skins sur Fortnite, on n'a pas résisté. On vous emmène donc en Caroline du Nord, là où ce petit garçon de 11 ans a littéralement vidé le compte familial. On ne va pas se mentir, même si Fortnite est LE jeu du moment, c'est surtout un véritable gouffre financier ! Interrogée par la presse, la mère de famille a expliqué avoir d'abord pensé à une fraude : en même temps, 1200 dollars ça fait une sacrée différence sur le relevé de compte !

