Virgin Tonic : Quand un enfant de 5 ans reprend Papaoutai de Stromae en Allemagne (VIDEO)

Difficile de compter toutes les covers des titres de Stromae. Il faut avouer que depuis la sortie de Racine Carrée, l'artiste a connu un tel succès de Papaoutai ou Tous les Mêmes ont été repris des centaines de milliers de fois, toujours de façon différente. Compliqué donc de se faire une idée sur ses favorites. Mais nous, on a trouvé la notre : vous l'avez peut-être oublié mais en 2015, sur le plateau de L'Allemagne a un incroyable talent, un jeune garçon avait repris Papaoutai.

Un enfant allemand chante Papaoutai

L'exploit de Yunis Balliu, c'est que du haut de ses 5 ans, il a repris le morceau en français. Oui, vous avez bien lu, en français ! Alors on vous l'accorde, on a eu de mal à comprendre tous les mots qu'il prononce. Mais, on salue l'effort ! La prestation du petit est devenue virale lors de son passage si bien qu'il fait clairement partie des petite pépites du web. Et on ne va pas se mentir, ce genre de vidéo met toujours de bonne humeur !