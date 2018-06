Virgin Tonic : Quand un enfant de 12 ans appelle la police parce qu'il... n'aime pas sa salade !

Si vous avez vu Forrest Gump, alors vous connaissez cette réplique culte : "La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber". Eh bien, pour la nourriture en général, c'est exatement la même chose. Ainsi, au Canada, un jeune garçon a eu une mauvaise surprise en mangeant sa salade : il ne l'a pas aimée. Et au lieu d'en tirer des leçons et de se promettre de ne plus jamais en prendre, il a été plus radical : il a carrément appelé la police. Oui, oui.

Le 14 juin dernier, la Police 'd'Halifax (Canada) a donc reçu un appel insolite de la part d'un petit garçon : il est 22 heures lorsqu'il se plaint d'une salade préparée par ses parents. Lors de sa deuxième tentatives, l'enfant se plaint de nouveau - poussant la police à se déplacer sur place afin de lui expliquer que l'on ne sert pas des numéros d'urgence pour rien. Plus tard, la police a tenu une conférence de presse pour rappeler que les numéros d'urgence sont réservés aux urgences, justement : "Si beaucoup d’entre nous peuvent, de temps à autre, ne pas apprécier leur salade… cela soulève un sujet bien plus important, qui mérite qu’on en discute à n’importe quel âge. Le mauvais usage des numéros d’urgence téléphonique est un problème qui touche toutes les générations, qui mobilise des moyens importants et qui empêche les secours de s’occuper en priorité des urgences réelles", a déclaré le policier.

