Oui, vous avez bien lu, un cheval a bel et bien débarqué dans un bar PMU basé à Chantilly. La scène est surprenante et pourtant, elle s'est bel et bien déroulée. Sur les images tournées par la caméra de surveillance, on observe donc un cheval de course débrquer en plein dans le café, effrayant les clients au passage. "Il casse la porte, renverse des tables et des chaises avec ses sabots. Mais à l'arrivée, plus de peur que de mal : pas de blessés", explique France 3.

Mais, comment une scène pareille a t-elle pu se produire ? Il faut savoir que le cheval s'est évadé de son écurie, située à 1 km. "Entre la piste et les écuries, sa cavalière est tombée"; explique son entraîneur (Jean-Marie Béguigné) à Ouest-france. "La pouliche s’est échappée en allant sur la route, en traversant un rond-point avant de rentrer dans ce bar. C’est un fait exceptionnel." De son côté, le propriétaire du café est revenu sur ce moment insolite : "Elle est rentrée en poussant la porte. Elle a galopé à fond jusqu’au coin PMU. Puis, la pouliche a fait demi-tour en cassant une table et des chaises " Rassurez-vous, l'animal a été nettement moins secoué que les clients...!