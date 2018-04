Virgin Tonic : Quand un canard se fait flasher à ... 52 km/h

A Berne (en Suisse), un radar a flashé plusieurs fois dans la même journée... un canard. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'animal volait à 52 km/h dans une zone limitée à 30 km/h ! Ralayée par le média arcinfo.ch, l'infomration peut faire sourire, on vous l'accorde : "Le radar du village a flashé un canard qui volait à 52 km/h dans une zone limitée à 30 km/h, le 13 avril dernier. L’oiseau, qui fait le buzz sur la Toile, se déplaçait si vite qu’il est à peine reconnaissable sur le cliché. La police pourra difficilement lui envoyer une amende. Après déduction des 5 km/h de marge d’erreur, le palmipède dépasse toujours la limitation de vitesse de 17 km/h. Ce qui lui vaut la dénomination de chauffard", explique le média.

Pour les plus curieux, les photos du "chauffard" en question sont à retrouver ICI. On ne va pas se mentir, ce n'est pas le genre de chose que l'on voit tous les jours ! Mais très franchement, dans le Virgin Tonic, plus rien ne nous étonne : on a déjà vu des radars cachés dans des poubelles et même un radar "déguisé" en Batman...!