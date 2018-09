Virgin Tonic : Quand un cambrioleur... tombe en panne !

Cette semaine, la gendarmerie a rapporté un fait on ne plus étonnant. Dans l'Hérault, un homme surpris en pleine tentative de cambriolage aurait pris la fuite sans pour autant vérifier son niveau d'essence. Résultat, il s'est fait arrêter par la gendarmerie. On ne va pas se mentir, on a connu mieux que de se faire dépanner par la gendarmerie... surtout quand on sort d'un cambriolage.

"Grâce à sa plaque d’immatriculation, relevée par les habitants de la petite commune, l’individu a été retrouvé par les gendarmes, en panne, sur l’autoroute A75", explique le 20 minutes. L'arroseur arrosé, comme on dit. Selon France Bleue Hérault, le cambrioleur aurait été surpris en train de faire du stop et a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte.