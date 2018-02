Virgin Tonic : Quand un Belge découvre un virement de 2000 milliards d'euros sur son compte !

Lorsqu'il s'est réveillé le 7 février dernier, Luc Mahieux a découvert une bien belle surprise. En consultant son compte en ligne, il a pu se rendre compte qu'un virement de 2000 milliards d'euros avait été effectué. Parce qu'on ne vit pas dans un Disney, ce virement n'a été qu'éphémère. Mais pendant quelques heures, il a eu le sentiment d'être milliardaire !

Avec une telle somme, Luc Mahieux a été -un court instant- la plus grosse fortune mondiale, devant l'Américain Jeff Bezos (PDG d'Amazon). La suite de l'histoire est beaucoup moins symathique : Luc Mahieux a, finalement, été victime d'une fraude. «Je me suis abonné, il y a quelque temps, sur un site qui m'a réclamé les coordonnées de ma carte bancaire. Après m'être aperçu qu'il me ponctionnait tous les mois 34,90 euros, j'ai voulu résilier mon abonnement», a t-il confié au média Ma Télé. Lorsqu'il a remarqué que l'IBAN correspondait au site, il a immédiatement fait opposition sur sa carte. Depuis, sa situation est revenue à la normale. Mais son histoire l'a rendu célèbre : «Quand j'ai posté l'information sur Facebook, j'ai reçu de nombreuses demandes d'amis et de gens que je ne connaissais même pas. Bien qu'il soit indiqué que c'est une erreur, les Dinantais continuent à croire que j'ai cet argent!».