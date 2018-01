Virgin Tonic : Quand un automobiliste conduit en regardant un film (et en mangeant du foie gras)

On le sait, au volant, il faut être extrêmement prudent : le téléphone est interdit et, dans la mesure du possible, on essaie de garder ses deux mains sur le volant. Or, en Mayenne (et plus précisément à Laval), un automobiliste s'est fait arrêter par les autorités... parce qu'il mangeait du foie gras et regardant un film alors qu'il conduisait.

C'est sur l’avenue De Lattre de Tassigny que le conducteur en question s'est fait prendre. D'origine russe, il n'avait absolument pas l'air concerné par la route, préférant se focaliser sur le film qui se jouait sur le tableau de bord de sa voiture. Et puisqu'il n'a pas fait les choses à moitié, il s'était même préparé une tartine de foie gras ! Selon Ouest-France, il serait reparti avec une amende 750 euros.

Et puisqu'on parle de voiture et d'amende, il nous faut préciser qu'il n'y avait jamais eu autant de contraventions dues aux radars. D'ailleurs, avez-vous croisé le radar déguisé en Batman ?