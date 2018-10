Virgin Tonic : Quand un américain cale sa porte avec... un morceau de météorite !

Ce matin, on vous emmène aux Etats-Unis (et non, ce nest pas pour parler de cet enfant de 2 ans qui broyé près de 1000 dollars). Cette fois, on vous parle de Mona Sirbescu, une géologue de l'université du Michigan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en voyant la "pierre" qui servait de "cale-porte" chez un homme (qui a préféré rester anonyme), Mona a tout de suite compris qu'elle se trouvait devant quelque chose de bien plus important qu'une simple pierre. En fait, il est ici question d'une météorite extrêmement précieuse : "D’après son propriétaire, qui l’aurait acquis en 1998, l’objet céleste aurait été découvert dans les années 1930 dans une ferme à proximité d’Edmore, dans le Michigan. Et pendant toutes ces années, il s’en était servi pour empêcher les portes de claquer…", explique le Courrier International.

Notez que selon BBC News, “la plupart des météorites sont composées de 90 à 95 % de fer. Ce qui rend celle trouvée dans le Michigan unique, c’est qu’elle contient 88 % de fer et 12 % de nickel” . Et le plus beau, c'est qu'elle se serait forgée il y a plusieurs milliards d'années. Et ce n'est pas tout ! Cette fameuse météorite pourrait bien valoir 100 000 dollars, rien que ça : "D’après l’université du Michigan, le Smithsonian et le musée des Minéraux du Maine envisagent d’acheter la météorite afin de l’exposer. Le propriétaire a accepté, si la transaction a lieu, de verser 10 % de la valeur de vente à l’université pour l’étude des sciences de la Terre et de l’atmosphère", explique CNN.

Bon, on est loin du jackpot à 1 million d'euros mais c'est déjà une belle trouvaille !