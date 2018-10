Virgin Tonic : Quand toute une ville d'Espagne est mise au régime !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous emmène à Naron, une ville de Galice espagnole. Là-bas, on a pris le pari de perdre 100 000 kg en deux ans (ce n'est pas rien ,on vous l'accorde). Et forcément, chez les habitants, on se donne les moyens d'y arriver : résultat, on s'est remis au sport et surtout, on a éradiqué toute forme de friture. « Au XXIe siècle, les gens oublient qu’ils sont conçus pour marcher », a relevé Carlos Pineiro, un médecin généraliste espagnol : "Il est l’un des principaux initiateurs d’un programme de santé publique lancé, en janvier, dans sa petite ville de Naron (nord-ouest de l’Espagne), et est d’autant plus impliqué dans la prévention des maladies cardio-vasculaires qu’il a lui-même failli mourir d’un infarctus, à 45 ans", explique le Telegramme.

Notez que cette ville de "40 000 habitants compte 9 000 personnes en surpoids et 3 000 autres souffrant d’obésité", comme le relève le médecin. Aussi, il ajoute que « le climat pluvieux fait que l’on reste beaucoup chez soi, avec une ingestion de calories quotidiennes très importante ». Ainsi, les habitants ont accepté de changer leurs habitudes et apparemment, c'est efficace. Tout le monde y trouve son compte ! « Je marche avec des copines, dont une dame de plus de 80 ans qui s’accroche à mon bras », explique Maria Teresa Rodriguez. Alors qu'elle pesait 82 kg, Maria Teresa est descendue à 70. Alors, pour perdre du poids, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! Soit vous vous abonnez à la salle, soit vous déménagez !