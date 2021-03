Virgin Tonic : Quand Thomas Bangalter (Daft Punk) envoie un message à Quotidien

La semaine dernière l'industrie musicale découvrait avec effroi la séparation du duo culte Daft Punk : dans une vidéo, les deux DJ ont annoncé (à leur manière) la fin de l'aventure musicale qui les unissait depuis 28 ans. Inutile de préciser que les hommages se sont accumulés sur les réseaux sociaux.

Pour Quotidien, Thomas Bangalter (moitié de Daft Punk) a adressé un message : "On a tenté le coup", a expliqué lundi soir Ambre Chalumeau (chroniqueuse culture de l'émission). "On a écrit à Thomas Bangalter des Daft Punk, comme si l’un des mecs les plus connus et les plus secrets qui soient, le mec dont tout le monde attend comme des dingues un mot ou un geste depuis une semaine, comme si ce mec-là allait nous répondre. Et bien dix minutes avant l’émission, alors qu’on y croyait pas du tout, il nous a fait une réponse géniale, qui leur ressemble, cryptique et poétique."

L'équipe a ainsi reçu un extrait du film culte de Charlie Chaplin Les Temps modernes. A la fin, l'artiste annonce via un carton : « If love is the answer, you’re home, merci Quotidien », que l'on pourrait traduire par "Si l'amour est la réponse, tu es la maison, merci Quotidien".

Un petit geste, certes, mais qui, connaissant les Daft Punk, est énorme.