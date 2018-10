Virgin Tonic : Quand Soprano rappe pour aider les ados à apprendre les maths et la philo !

Soprano fait partie des artistes les plus respectés et appréciés des ados - d'ailleurs, il était même dans le top 3 des personnalités favorites des plus jeunes l'an passé. Bref, Soprano, c'est une valeur sûre pour les plus jeunes (un peu comme MBappé qui a inspiré une règle d'orthographe à une prof de français). Eh bien, visiblement, l'application StudyTracks a tout compris ! Comme son nom l'indique, l'appli propose des morceaux qui aident à apprendre : "Les textes des chansons proposées par l'application sont en réalité des cours de l'enseignement secondaire, et ont vocation à aider les élèves à les mémoriser", explique BFM TV.

"J'ai kiffé le concept: apprendre en musique", a expliqué Soprano au Parisien. "Moi, j’ai compris les oxymores et les métaphores grâce à MC Solaar et Francis Cabrel qu’on avait étudiés en cinquième (...) Quand tu travailles sur un artiste que tu aimes, ça passe tout de suite mieux." Le rappeur (qui a demandé qu'une partie des bénéfices soient reversés à son association d’aide aux enfants des Comores, a ainsi participié à un projet qui, d'ici quelques jours proposera pas moins de 125 morceaux. Voilà qui devrait inspirer vos enfants !