Virgin Tonic : Quand Shape of You d'Ed Sheeran cause l'emprisonnement d'une femme

Si Ed Sheeran - qui sera à l'AccorHotels Arena de Paris le 6 Avril pour lequel on vous fait gagner les dernières places, a toujours eu un impact positif sur le grand public grâce à sa musique et ses bonnes initiatives, il n'aura pas eu un bon effet sur Sonia Bryce, mère de famille originaire d'Angleterre. Celle-ci a été condamnée à une peine de 8 semaines de prison pour avoir écouté le tube du chanteur Shape of You en boucle et très fort à son domicile !

Alors qu'elle l'écoutait jour et nuit jusqu'à des heures très tardives, vous imaginez que cela n'a pas plu aux voisins, qui ont rapidement montré leur mécontentement. Ces derniers ont porté plainte et ils ont bien fait puisque la mère de famille diffusait le son d'Ed Sheeran à fond, dans le seul but de déranger ses voisins. Non, ce n'est pas une blague ! Elle aurait même affirmé au tribunal : "Je ne suis même pas fan de sa musique." Alors ça, c'est le pompon !