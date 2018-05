Virgin Tonic : Quand Shakira reprend Carla Bruni en trottinette

Shakira est de ces artistes qui partagent énormément sur les réseaux sociaux. Et récemment, la chanteuse a surpris tout le monde en faisant une petite reprise de Quelqu'un M'a Dit par Carla Bruni. Et, petit bonus, elle était sur une trottinette ! Actuellement en tournée pour son El Dorado Tour, Shakira ne s'est donc pas refusée une pause bien méritée. Et visiblement, cette interlude a plu à tous ses fans - et surtout à ses fans français !

Notez queprès de 2,8 millions d’internautes ont aimé cette petite pause. Et en bonus, Carla Bruni en personne a posté la vidéo sur son compte Instagram ! Comme quoi, les reprises font toujours du bien aux artistes. The Weeknd partagera t-il les reprises de René-Charles Angélil ? Seul le temps le dira !