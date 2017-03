Virgin Tonic : Quand Selena Gomez et The Weeknd vont au ciné, ils font les choses en grand

Vous le savez, The Weeknd et Selena Gomez filent le parfait amour depuis quelques semaines. Parce que leurs emplois du temps chargés ne leur laissent que très peu de temps, les deux amoureux se sont retrouvés à Toronto, le temps d"un week-end. Là-bas, ils se sont offerts un repas dans une hôtel luxueux avant d'opter pour un cinéma. Mais quand deux stars internationales décident de se faire une toile, ils ne font pas les choses comme nous. Voyez plutôt :

Pour s'assurer de passer un bon moment, Selena Gomez et The Weeknd ont carrément privatisé la salle de cinéma. Pendant que nous sautons de joie parce que le printemps du cinéma nous fait payer nos séances 4 euros, le couple a carrément débourser 1500 euros. Si c'est le prix de la tranquillité, pourquoi pas ? La bonne nouvelle, c'est que si vous remportez 10 000 euros cash entre le 27 et le 31 mars, vous pourrez faire de même - juste pour le fun.