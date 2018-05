Virgin Tonic : Quand René-Charles, le fils de Céline Dion, reprend The Weeknd

En moins de cinq ans, The Weeknd s'est imposé en véritable modèle dans l'industrie musicale. Récemment, il chanteur canadien a dévoilé un EP on ne peut plus poignant, prouvant à tous qu'il est un compositeur hors pair. Mais, The Weeknd inspire surtout les autres ! Sachez que récemment, le fils de Céline Dion (René-Charles) a posté deux reprises de The Weeknd sur Soundcloud.

Celui qui, sur la toile, se fait appeler Big Tip a ainsi choisi de reprendre Loft et Sidewalks, deux morceaux cultes de The Weeknd. "Et si je vous disais de jeter un œil sur SoundCloud ce soir vers une heure du matin ?", avait-il posté sur les réseaux sociaux avant de dévoiler ces deux covers. Alors que René-Charles se fraye un chemin dans le paysage musical, sa mère, elle, est de retour sur la bande originale de Deadpool 2.