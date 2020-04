Virgin Tonic : Quand Neymar joue du piano (VIDEO)

Enfermés, les footballeurs sont bien obligés de s'occuper. Et justement, Neymar a trouvé un hobbie - et pas des moindres. Le sportif (qui avait déjà quelques notions de piano), s'y est remis : On le voit ainsi en video, accompagné de ses amis. Si vous avez l'oreille musicale, vous reconnaîtrez All of Me, de John Legend.

. @neymarjr tocando "All of Me", de John Legend, no piano. Como pianista, é um excelente jogador?! pic.twitter.com/c5Ik5phgNg — BMFC (@brasilmundialfc) April 25, 2020

Mais ce n’est pas la première fois qu’il s’aventure au piano ! En 2016, le joueur qui s'illustre au PSG avait déjà joué “Yo Necessito”.