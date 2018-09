Virgin Tonic : Quand N'Golo Kante rate son Eurostar et finit chez des inconnus !

Quand on rate son train, à part rester là, sur le quai, à attendre, il ne reste pas grand chose à faire. On râle un peu, on se plaint de payer un nouveau billet et... on prend un nouveau train. Ce week-end, N'Golo Kante a vécu la meme chose - à quelques petits détails près : le champion du monde a raté son Eurostar mais au lieu de se lamenter sur son sort, il a fini chez des fans. normal. En fait, N'Golo Kante s'est mis en quête d'une mosquée lorsqu'il a réalisé qu'il avait perdu son train : "Il a cherché sur son téléphone la Mosquée la plus proche pour aller prier. Invité par l’un des fidèles à venir dîner chez lui, le champion du monde a accepté, tout simplement", explique le 20 minutes.

It all started with Kanté missing his Eurostar to Paris, then Googling local mosque, next thing you know man's chomping on rice and curry in next mans yard, playing FIFA and watching himself on MOTD ???? — AbzzyRahman (@abz_gooner) 16 septembre 2018

Selon Twitter, le petit groupe aurait ainsi dîné ensemble : au programme, "un riz au curry et joué à Fifa, avant de regarder ensemble « Match of the day », l’émission phare de la BBC présentée par Gary Lineker", explique le média. Pour accompagner les photos postées sur Twitter, des captions élogieuses : « Voilà la vraie définition de l’humilité », a ecrit l'un de ses amis. Voilà qui nous aide à fêter dignement notre deuxième mois en tant que champions du monde ! Et qui, en plus, nous redonne foi en l'humanité.